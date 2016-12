THUNDERBIRDS THUMP FALCONS

MVU’s Nick Cutting lead the Thunderbirds to a sold 63-44 win over North Country on Friday evening.

Missisquoi’s Richard Walker put up 17 points, with teammate Riley Wilkin contributing 13.

North Courty’s¬†Kamden Dennis lead his team with 12 points, and Cole Azur contributed¬†11.

MVU Fouls Points 2’s 3’s FT% Catden Theberge 4 2 0 0 100 Michael Wright 5 6 3 0 Ethan Creller 0 1 0 0 100 Tim Cota 0 0 0 0 Sam Bates 1 2 1 0 Riley Wilkin 2 13 3 2 50 Richard Walker 1 17 6 0 83.33333333 Nick Cutting 1 22 5 4 Caleb Lazarski 0 0 0 0 0

North Country Fouls Points 2’s 3’s FT% FTA FTM Cole Azur 4 11 4 0 100 3 3 Colby Worth 2 4 2 0 0 0 Ben Myrick 0 4 2 2 0 1 0 TJ Santaw 2 6 0 0 0 0 Derrick Breault 2 0 0 0 0 0 Camden Fort 1 2 0 1 50 4 2 Brandon Jenne 1 3 0 0 0 0 Dylan Gunn 0 2 1 0 0 0 Noah Gonthier 1 0 0 0 0 1 0 Kamden Dennis 1 12 6 0 0 0 Aidan Hogan 2 0 0 0 0 0

Comments

Comments